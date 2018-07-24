Лучшая семья военнослужащих названа в Акмолинском гарнизоне

Победители эстафеты продемонстрировали взаимопонимание, любовь друг к другу и крепкие семейные взаимоотношения.

В Астане на базе войсковой части 68665 прошла спортивно-развлекательная эстафета «Лучшая семья», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Управления главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК.

Мероприятие организовано службой по работе с членами семей военнослужащих Управления главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК. В нем приняли участие военнослужащие не только Управления, но и войсковой части 68665 и члены их семей.

Как отметили многие из них, правильная популяризация семейных отношений, в том числе организация и участие в спортивно-развлекательных играх, является одним из факторов единения граждан, направления их помыслов в позитивное русло.



Помимо эстафеты, участниками был организован концерт художественной самодеятельности, семейный флешмоб, а также семейная эстафета «Веселые старты».

По итогам соревнований первое место заняла команда «Magic Family» семьи Саранжиповых УГК СВ ВС РК, второе место - «Астана Z» семьи Тусуп войсковой части 68665, третье место - команда «Бременские музыканты» семьи Оралгазы войсковой части 87962.

Победители продемонстрировали взаимопонимание, поддержку, любовь друг к другу и крепкие семейные взаимоотношения.

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