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Найдена причина особо опасной формы рака

Белок Yin Yang1 (YY1) является транскрипционным фактором, то есть участвует в регуляции транскрипции определенных генов.

Фото : Jonathan Ernst / Reuters24 июля 2018, 11:14

Международная группа исследователей под руководством ученых Имперского колледжа Лондона выяснила, что молекула, названная Yin Yang1, способствует росту и неизлечимости опухоли молочной железы. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Белок Yin Yang1 (YY1) является транскрипционным фактором, то есть участвует в регуляции транскрипции определенных генов. Чтобы определить его роль в развитии рака, исследователи проанализировали активность генов в опухолевых тканях у 37 пациентов с эстроген-рецептор положительным (ER-положительным) раком молочной железы. Этот тип заболевания составляет 70 процентов всех случаев рака груди и лечится с помощью гормональной терапии, пишет Lenta.ru.

В частности, ученые выяснили, какие энхансеры задействованы в злокачественных клетках. Энхансеры — участки ДНК, которые связываются с транскрипционными факторами, и усиливают активность гена, который может располагаться либо поблизости, либо даже на другой хромосоме.

Оказалось, что энхансеры, участвующие в регуляции генов Yin Yang 1 и SLC9A3R1, активируются на определенной стадии развития опухолей, помогая им расти и становиться устойчивыми к лечению. При этом SLC9A3R1, который вносит решающий вклад в рост злокачественных клеток, регулируется самим Yin Yang 1.


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