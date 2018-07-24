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Курс доллара продолжил снижение

Средневзвешенный курс доллара США составил 344,54 тенге за доллар.

Фото : kazpravda.kz24 июля 2018, 11:35

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 344,54 тенге за доллар (-1,14 тенге), объем торгов – 159,1 млн долларов (+72 650 тыс. USD).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 50,4793 тенге за юань (-0,5629 тенге), объем торгов – 2,8 млн юаней (+2 350 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 344,5-345,5 тенге, евро - 402,7-404,7 тенге, рос.рубля - 5,48-5,53 тенге.

В торгах приняли участие 23 члена валютного рынка KASE.


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