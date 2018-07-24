Чем ребёнок может заразиться в контактном зоопарке

Какими бы милыми ни были еноты, кролики, шиншиллы, попугаи и другие животные, далеко не все из них рады, когда люди врываются в их личное пространство.

"Трогать можно всех!" — под таким девизом работают контактные зоопарки, которые сейчас уже есть, пожалуй, в каждом крупном городе. Но какими бы милыми ни были еноты, кролики, шиншиллы, попугаи и другие животные, далеко не все из них рады, когда люди врываются в их личное пространство, пишет life.ru.

Некоторые владельцы контактных зоопарков особо не заботятся о безопасности посетителей и позволяют малышам играть даже с дикими животными. В прошлом году в Саратове шестилетняя девочка вместе с семьёй пришла в контактный зоопарк, где на неё напал леопард (!). К счастью, раны оказались не смертельными.

А осенью прошлого года в одном из контактных зоопарков Москвы маленькая девочка заразилась неизвестной инфекцией после общения с морскими свинками. По словам врачей, инфекция попала через слизистую ребёнка и поразила почки.

Что касается контактных зоопарков, то их польза для детей весьма сомнительна.

— Как правило, животные там содержатся не в лучших условиях, находятся в постоянном стрессе от присутствия людей. Для детей они выступают скорее в роли "игрушек", выполняют только развлекательную функцию. Ни о каком терапевтическом эффекте здесь речи не идёт. Более того, контактные зоопарки воспитывают в детях НЕ ответственное отношение к животным, а, скорее, потребительское. В связи со скученным содержанием зверей существует риск скопления большого количества аллергенов в помещении — возникают вопросы к санитарно-гигиеническим условиям, — рассказала врач-педиатр сети клиник "Витбиомед+" Елена Черкасова.

И аллергия, к сожалению, далеко не единственная опасность для детского здоровья, которую в себе таят контактные зоопарки.

Бешенство

Пожалуй, самое опасное заболевание, которое передаётся от животных к человеку. В большинстве случаев бешенство переносят собаки, но лисы и еноты, например, тоже нередко страдают этой смертельной болезнью. И, соответственно, передают её человеку.

Одна из самых распространённых причин вспышки этой болезни — несвоевременная вакцинация животных. В идеале всем зверюшкам, которые контактируют с людьми, нужно делать прививку от бешенства каждый год. Но далеко не все владельцы контактных зоопарков соблюдают эти рекомендации.

Как ранее Лайфу объясняла Наталья Фёдорова, инфекционист клиники "Медицина", бешенство передаётся от животного человеку через слюну. Поэтому для инфицирования необязательно быть укушенным. Например, если заражённое животное просто облизало руку ребёнку, а он потом потянул её в рот (малыши часто так делают), то вероятность заражения очень велика.

Самое страшное — если человек сразу же после укуса больного животного не обратится к врачу и будет дожидаться первых признаков болезни, то спасти его уже никто не сможет. Бешенство — это в 100% случаев смертельное заболевание.

Глисты

Вероятно, каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал этот призыв: "Не целуйся с кошкой (собакой, кроликом), а то будут глисты!" На самом деле это предостережение не такое уж фантастическое. Животные легко подвержены заражению гельминтозами — проще говоря, в их организме глисты живут и процветают.

В организм человека глисты попадают после непосредственного контакта с животными — ребёнок поиграл, например, с енотом, потрогал его за все места, а потом грязные ручки потянул в рот. Таким образом бактерии и глисты попадают на слизистую и начинают поражать внутренности. Они могут вызывать желтуху, сепсис (заражение крови), проблемы с суставами и нервной системой (это не считая бесконечной рвоты, диареи и прочих проблем с кишечником). Болеют чаще всего дети, но взрослые тоже "под прицелом" глистов.

Бруцеллёз

Бруцеллёз — это тяжёлая инфекция, которая передаётся от больного животного человеку. Она способна одновременно поражать все системы организма: сердечную, дыхательную, нервную и другие. Возбудитель заболевания — бактерии бруцеллы. Самые заразные животные — козы, овцы, коровы и свиньи. Очень часто их можно встретить и в контактных зоопарках (особенно маленьких козочек).

Как заражается человек? Чаще всего через пищу, воду, парное молоко. Заразными могут быть также брынза, кумыс, сыры и, естественно, мясо. Понятно, что в сыром виде мясо редко кто ест, но недостаточная термическая обработка (если, к примеру, мясо плохо прожарено), скорее всего, оставит бруцеллы в живых.

Что касается контактных зоопарков, то нужно помнить следующее. Крайне редко, но возможно инфицирование бруцеллёзом через воздух. Важный момент: бруцеллы способны проникать в организм человека через мельчайшие ранки. То есть если у ребёнка на руке царапина и её облизала больная козочка или овечка — скорее всего, малыш тоже заболеет.

Благодаря Александру Флемингу — создателю антибиотиков — бруцеллёз, как и многие другие бактериальные инфекции, перестал в 100% случаев быть смертельным. Однако умереть от этой болезни можно (точнее, от осложнений), но чаще люди остаются инвалидами. Что тоже, конечно, ужасный исход заболевания.

Туберкулёз

Сразу сделаем оговорку: вероятность заражения туберкулёзом от животных очень маленькая, но она есть.

Дело в том, что бактерии туберкулёза очень живучие: в мокроте (то есть внутри организма) они могут жить несколько месяцев, в почве — до двух лет. Животные могли подхватить их ещё до попадания в контактный зоопарк. Кроме того, среди многочисленных посетителей контактных зоопарков могут быть все, в том числе и больные туберкулёзом. Зверюшки могут "впитать" в себя бактерии от заражённых людей и потом передавать их другим.

Аллергия

— Аллергические реакции у детей до поры до времени могут быть скрытыми. А вот привели родители малыша в зоопарк, он там поиграл, например, с енотом — и сразу же начинают слезиться глаза, закладывает нос... Это первые признаки аллергической реакции. Может дойти и до отёка Квинке, а это уже смертельная опасность, — рассказывает терапевт Анастасия Краснова. — Поэтому родители должны очень хорошо следить за состоянием ребёнка во время такого общения. При первых же признаках аллергической реакции нужно обратиться к врачу.

Травмы

Не стоит забывать, что животные не по собственной инициативе поселились в контактном зоопарке. И они не всегда рады такому тесному общению с людьми.

Посетители случайно или специально могут сделать им больно, разозлить их. Поэтому нападение жителей зоопарка на детей — вполне вероятный расклад. Дети могут получить царапины, укусы и другие травмы. Это, естественно, тоже очень опасно: открытые раны (даже если зверёк ничем не болеет) могут спровоцировать начало развития инфекционных поражений кожи и крови. Поэтому сразу же после того, как малыш получил травму от животного, рану нужно обработать антисептиком и немедленно обратиться к врачу.

Автор: Александра Рыкова





Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!