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Сколько казахстанцев получили кредит по программе 7-20-25

Рассмотрены и предоставлены консультации по 5763 обращениям.

Фото : today.kz24 июля 2018, 12:25

В Национальном банке РК опубликовали информацию о поданных заявках по программе 7-20-25, сообщает Zakon.kz.

Так, по состоянию на 10 июля 2018 года подано 104 заявки на кредит на сумму 1,1 млрд тенге. Одобрено 70 кредитов на сумму 758 млн тенге. По состоянию на 20 июля подано 466 заявок на сумму 5,4 млрд тенге, одобрено 312 кредитов на сумму 3,6 млрд тенге.

Рассмотрены и предоставлены консультации по 5763 обращениям.


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