Какие льготы положены казахстанцам, пострадавшим от радиации

На какие привилегии могут рассчитывать «чернобыльцы», и те, кто проживал вблизи Семипалатинского ядерного полигона.

Какие права имеют инвалиды-участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и люди, проживавшие в районах, прилегающих к Семипалатинскому испытательному ядерному полигону, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК в ответ на официальный запрос Zakon.kz.

Могут ли представители этой категории лиц рассчитывать на прибавку к пенсии или иные денежные компенсации?

Согласно закону «О льготах и социальной защите участников, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним» лица, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 годах, других радиационных катастроф и аварий, а также участвовавшие непосредственно в ядерных испытаниях и учениях, приравнены по льготам и гарантиям к участникам Великой Отечественной войны.

Лица, ставшие инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий, испытания ядерного оружия, а также их дети, инвалидность которых генетически связана с радиационным облучением одного из родителей, приравнены по льготам и гарантиям к инвалидам Великой Отечественной войны.

Как предусматривает закон «О специальном государственном пособии в Республике Казахстан» лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам ВОВ независимо от других социальных выплат, назначается специальное государственное пособие (СГП) в размере 6,19 месячного расчетного показателя (МРП). Что составляет в 2018 году 14 887 тенге. Лицам, приравненным по льготам и гарантиям к инвалидам ВОВ, назначается пособие в размере 7,55 МРП или 18 158 тенге.

Также лицам из числа участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988–1989 годах, эвакуированным (самостоятельно выехавшим) из зон отчуждения и отселения в РК (включая детей, которые на день эвакуации находились во внутриутробном состоянии), предусмотрено пособие в размере 2,13 МРП, или 5 123 тенге (в 2018 году).

Предусмотрены ли для представителей этой категории лиц поездки в санатории, дома отдыха и т.п.

В соответствии с Правилами предоставления санаторно-курортного лечения инвалидам и детям-инвалидам, обеспечение санаторно-курортным лечением осуществляется местными исполнительными органами путем предоставления санаторно-курортной путевки инвалидам согласно индивидуальной программе реабилитации инвалида, с учетом медицинских противопоказаний к обеспечению инвалидов санаторно-курортным лечением.

Санаторно-курортные путевки приобретаются за счет средств государственного бюджета в соответствии с законодательством РК о государственных закупках.

Где можно получить более подробную информацию об этом, как подать заявку и какие документы предоставить

Оформление и учет документов на санаторно-курортное лечение производится городским управлением, районным (городским) отделом занятости и социальных программ по месту жительства на основании заявления на предоставление средств и услуг реабилитации в соответствии с социальной и профессиональной частью индивидуальной программы реабилитации (ИПР).

Прием заявления на предоставление государственной услуги по обеспечению инвалидов санаторно-курортным лечением осуществляется через НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», а также через местные исполнительные органы областей, городов, районов и городов областного значения.

Специалисты облуправления (горуправления) при приеме заявления формируют запросы по индивидуальному номеру заявителя в информационные системы государственных органов или организации через шлюз «электронного правительства» для получения сведений:

- о документе, удостоверяющем личность;

- о регистрации по постоянному месту жительства;

- об установлении инвалидности;

- о разработанных мероприятиях в ИПР;

- о несчастном случае на производстве, приведшем к инвалидности (для инвалидов от трудового увечья или профессионального заболевания);

- о прекращении деятельности работодателя-индивидуального предпринимателя или ликвидации юридического лица, виновного в установлении инвалидности (для инвалидов от трудового увечья или профессионального заболевания).

При отсутствии сведений из информационных систем к заявлению прилагаются следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность инвалида и ребенка-инвалида;

- копия документа, удостоверяющего личность законного представителя или лица, получившего доверенность при подаче заявления указанными лицами;

- документ, подтверждающий регистрацию по постоянному месту жительства (адресная справка или справка сельских и/или аульных акимов);

- копия справки об инвалидности;

- копии акта о несчастном случае, связанном с трудовой деятельностью и документа о прекращении деятельности работодателя-индивидуального предпринимателя или ликвидации юридического лица-при подаче заявления инвалидом от трудового увечья или профессионального заболевания, в случаях прекращения деятельности работодателя-индивидуального предпринимателя или ликвидации юридические лица;

- копия выписки из ИПР.

Документы представляются в подлинниках и копиях для сверки, после чего подлинники документов возвращаются заявителю.

Порядок подачи заявления и перечень необходимых документов определен Минздравом и размещен в разделе государственные услуги на сайте Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Какие другие льготы предусмотрены для данной категории лиц

В соответствии с законом «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» граждане, проживавшие в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска в период с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года не менее 5 лет, имеют право на назначение пенсионных выплат по возрасту: мужчины – по достижении 50 лет; женщины – по достижении 45 лет.

Также, согласно вышеуказанному закону, при льготном исчислении трудового стажа для назначения пенсионных выплат по возрасту также засчитываются работа и воинская служба в районах, примыкающих к Семипалатинскому испытательному ядерному полигону. В период с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года – в тройном размере, а с 6 июля 1963 года по 1 января 1992 года – в полуторном размере.

Кроме того, согласно закону «О льготах и социальной защите участников, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним», акимы местных исполнительных органов по решению местных представительных органов, а также руководители организаций общественных объединений в пределах своих прав и компетенции, за счет соответствующих бюджетов, привлекая средства благотворительных фондов, устанавливают дополнительные меры по социальной защите и льготы по проезду на лечение (туда и обратно), а также по оказанию материальной и других видов помощи участникам, инвалидам войны и приравненных к ним лицам.

Как быть людям проживавшим с 1949 по 1989 гг на территории современной России и попавшим в радиационную зону (например, по Алтайскому краю (г.Семей), а после переехавшим на ПМЖ в Казахстан

Согласно закону «О социальной защите гpаждан, постpадавших вследствие ядеpных испытаний на Семипалатинском испытательном полигоне», территории, подвергшиеся воздействию радиоактивных осадков при проведении ядерных испытаний с 1949 по 1989 годов, в зависимости от величины эффективной эквивалентной дозы загрязнения, подразделяются на 5 радиационных зон в пределах территорий РК. То есть, Алтайский край Российской Федерации не входит в зоны радиационных загрязнений предусмотренные действующим законодательством страны.

Владимир Демидов

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