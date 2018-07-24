В Казахстане выявили 288 опасных сайтов

Профильное ведомство направило соответствующее уведомление в Казахский центр сетевой информации

Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности сообщило о выявлении 288 казахстанских сайтов, деятельность которых нарушает безопасность пользователей интернета, пишет Sputnik.

Ведомство уведомило Казахский центр сетевой информации о необходимости принятия мер, сообщает пресс-служба министерства. На указанных сайтах выявлены факты взлома, распространения вредоносных программ, а также фишинга, то есть обмана с целью получения нужной пользовательской информации.

Данные комитет по информационной безопасности МОАП получил от службы реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT.

Сообщается, что ранее уже было прекращено функционирование 124 доменных имен в Казнете из-за того, что ответственные лица не устранили предъявленные нарушения.

В комитете по информационной безопасности рекомендуют пользователям интернета проверять свой компьютер с помощью антивирусных средств, а также любые файлы, скачанные со сторонних ресурсов. Кроме того, для увеличения шансов избежать встречи с вредоносными программами, рекомендуется обновлять программное обеспечение на компьютере регулярно. Пароли рекомендовано хранить в секрете.

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