Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Казахстане выявили 288 опасных сайтов

Профильное ведомство направило соответствующее уведомление в Казахский центр сетевой информации

Фото : Shutterstock24 июля 2018, 12:38

Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности сообщило о выявлении 288 казахстанских сайтов, деятельность которых нарушает безопасность пользователей интернета, пишет Sputnik.

Ведомство уведомило Казахский центр сетевой информации о необходимости принятия мер, сообщает пресс-служба министерства. На указанных сайтах выявлены факты взлома, распространения вредоносных программ, а также фишинга, то есть обмана с целью получения нужной пользовательской информации.
Данные комитет по информационной безопасности МОАП получил от службы реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT.

Сообщается, что ранее уже было прекращено функционирование 124 доменных имен в Казнете из-за того, что ответственные лица не устранили предъявленные нарушения.

В комитете по информационной безопасности рекомендуют пользователям интернета проверять свой компьютер с помощью антивирусных средств, а также любые файлы, скачанные со сторонних ресурсов. Кроме того, для увеличения шансов избежать встречи с вредоносными программами, рекомендуется обновлять программное обеспечение на компьютере регулярно. Пароли рекомендовано хранить в секрете.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты