В СКО почти на 7 млрд тенге увеличено финансирование строительства соцобъектов и жилья

Темпы строительства жилья в областном центре оставляют желать лучшего.

В СКО почти на 7 млрд тенге увеличен объем финансирования строительства социальных объектов и жилья. Об этом на заседании акимата СКО рассказал руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Серик Мухамедиев, сообщает пресс-служба акима области.

В 2018 году в области на строительство и реконструкцию объектов образования, здравоохранения, культуры и социального обеспечения, жилья и инженерно – коммуникационной инфраструктуры предусмотрены средства в сумме 18, 8 млрд. тенге. В прошлом году эта сумма составляла 12 млрд .тенге. Тем не менее, по словам акима области Кумара Аксакалова, темпы строительства жилья в областном центре оставляют желать лучшего. Одной из причин отставания от графика выполнения работ глава региона называет нерасторопность самих строительных компаний.

"Мы временем не дорожим. Я вчера проехал по всем объектам – никого нет. Ни одной живой души. Мы восемь месяцев сидим и ждем лета, когда можно строить дома, дороги, ремонтом заниматься. Но в 18.00 часов на строительных площадках города никого нет. На одном из объектов люди хотят – крана нет. Оказывается, у крановщика по контракту рабочий день до 19.00, а в воскресенье у него выходной. Люди готовы работать – нет техники! Вы посмотрите на Астану! Там строят и днем, и ночью", - сказал глава региона.

Крупный штраф и черный список. Именно эта участь ждет строительных компаний которые срывают сроки строительства.

Аким Петропавловска Марат Тасмаганбетов заверил первого руководителя региона, все многоэтажки будут сданы в срок.

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