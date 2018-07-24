Мужчина в противогазе поджег мебельный магазин в Караганде

Он находится под арестом.

Арестован мужчина, подозреваемый в поджоге мебельного магазина в Караганде, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

"Сообщаем, что в производстве следственного отделения Юго-Восточного ОП находится уголовное дело, зарегистрированное 16.07.2018 года в ЕРДР по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 202 УК РК, по факту умышленного уничтожения имущества путем поджога магазина мебели, - сообщили в ДВД.

Подозреваемый задержан, в его отношении избрана мера пресечения "арест".

В ходе досудебного расследования назначен ряд экспертиз, проводятся необходимые следственные действия.

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