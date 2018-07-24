Противоречия в показаниях подозреваемых в убийстве Тена объяснили в МВД
В настоящее время проводятся экспертизы, которые позволят сказать, кто из подозреваемых на самом деле нанес ножевые ранения.
В министерстве внутренних дел РК объяснили противоречия в показаниях подозреваемых в убийстве Дениса Тена, передает корреспондент Zakon.kz.
Ранее Нуралы Киясов заявлял, что не бил ножом, а только стоял рядом и смотрел. Позже другой подозреваемый Арман Кудайбергенов признался, что нанёс два удара ножом. Однако в ходе проведения очной ставки Киясов сообщил, что именно он наносил ножевые ранения фигуристу.
"Что касается деталей совершенного преступления и позиций подозреваемых. Сегодня действительно есть, это не новая практика, когда подозреваемые после их задержания, выгораживая себя, перекладывают вину на своих соучастников", - рассказал вице-министр внутренних дел Рашид Жакупов.
В настоящее время проводятся экспертизы, которые позволят сказать, кто из подозреваемых на самом деле нанес ножевые ранения.
"Есть разговор действительно о том, что показания и одного, и другого в этой части противоречивы. Но по получению заключения экспертиз, по орудию убийства мы конкретно скажем в чьей руке он находился", - заключил Жакупов.
Ксения Давыдова, Астана.
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