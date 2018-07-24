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В Биробиджане 5-летний мальчик впал в кому после избиения другими детьми

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего".

Фото : © Pixabay24 июля 2018, 13:43

Пятилетний ребёнок впал в кому после избиения двумя несовершеннолетними. Малыша с серьёзными травмами головы нашли прохожие на улице в Биробиджане, пишет life.ru.

— Ребёнок срочно доставлен в детскую областную больницу. Ребёнок в настоящее время находится в детской областной больнице в коме, в тяжёлом состоянии, — сообщили в Следственном управлении СК России по Еврейской автономной области.

Как сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребёнка по региону Ирина Пинчук, к избиению мальчика могут быть причастны дети.

— Побои, по данным подразделений по делам несовершеннолетних, нанёс десятилетний мальчик-инвалид. Также участвовала пятилетняя девочка. Выясняем обстоятельства, посетим семьи, — сказала Пинчук.

В настоящее время в оперативно-разыскных и поисковых мероприятиях участвуют сотрудники Росгвардии, волонтёры и кинологи.


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