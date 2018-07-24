В Костанае осудили 75-летнюю россиянку, незаконно получавшую пенсию в Казахстане

За хищение чужого имущества в крупном размере путем обмана женщину приговорили к 3 годам лишения свободы условно.

75-летнюю россиянку, незаконно получавшую пенсию в Казахстане обвинили в хищении чужого имущества в крупном размере путем обмана и приговорили к трем годам лишения свободы. Однако в соответствии со статьей 63 УК РК, ее наказание назначено считать условным, сообщает Bnews.kz со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.

Дело в отношении 75-летней россиянки поступило в суд № 2 Костаная в июне этого года. Согласно его материалам, женщина была прописана в Челябинской области, однако жила и до сих пор живет в Костанае. С 6 сентября 2000 года она начала получать пенсию по старости в России. А спустя 2,5 года, достигнув пенсионного возраста по законодательству Казахстана, обратилась в «Государственную корпорацию «Правительство для граждан» по Костанайской области с заявлением о назначении ей пенсии.

«Она внесла в заявление о назначении пенсии запись об отсутствии пенсионных начислений в странах СНГ и других областях республики, то есть скрыла факт получения пенсии в Российской Федерации. В итоге стала получателем казахстанской пенсии по возрасту и государственной базовой пенсионной выплаты. Пенсию незаконно россиянка получала в период с 2003 года по март 2018 года», - сообщили в пресс-службе областного суда.

В ходе судебных разбирательств, пенсионерка полностью признала свою вину и со всеми предъявленными ей требованиями согласилась, попросив не наказывать ее строго.

Также в суде сообщили, что пенсионерка должна возместить ущерб государству. Россиянка выплатит все полученные за 15 лет 3 млн 968 тысяч 718 тенге. Из этой суммы женщина возместила более полумиллиона тенге еще до начала процесса.

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