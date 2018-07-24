Изменить правила по зелёным насаждениям намерены в Алматы после вырубки деревьев на Арбате

Члены Общественного совета Алматы предлагают увеличить штрафы за вырубку деревьев.

Акимат Алматы намерен внести изменения в типовые правила по зелёным насаждениям, которые сегодня дают разрешение только на вырубку деревьев. Об этом в ходе общественных слушаний в Алматы сообщил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы Асет Масабаев, передаёт корреспондент BNews.kz.

"Есть отдельная проблема по зелёным насаждениям. Вступили в силу типовые правила по зелёным насаждениям в прошлом году, где разрешение выдаются только на вырубку. Мы столько предлагали министерствам, но в связи с тем, что есть коррупционные риски, многие требования сократили, которые мы до этого осуществляли. Мы говорили об уникальности Алматы, но нам сказали, что правила едины для всего Казахстана. Мы подготовили правила, поскольку у Алматы определённый статус, но природоохранная прокуратура не поддержала, ссылаясь на типовые правила, которые едины. Надеюсь, с вашей помощью, с помощью депутатов, сможем внести изменения в правила", - сказал Асет Масабаев.

Так, Масабаев в качестве примера привёл действия алматинцев, когда на Арбате были вырублены деревья. Позже хозяин пообещал высадить на месте срубленных 40 новых.

"Все были свидетелями, когда на Арбате были, так называемые, санобрезки, хотя на самом деле были вырублены деревья. Когда поехали туда, они аргументировали тем, что по новым типовым правилам, могут не спрашивать разрешение на санобрезку и проводить любые работы. Мы свидетели того, каким вандализмом занимаются, хотя есть разные обвинения, когда мы проводим работы по реконструкции и восстановлению инженерных сетей, строительству дорог", - отметил Масабеков.

Так, сегодня акимат предлагает создать электронную базу и внедрить бумажные разрешения на вырубку деревьев.

"Здесь тоже есть коррупционные риски, мы это отрабатываем, но не знаем какой будет итог", - пояснил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы .

В свою очередь, член Общественного совета Алматы Бекнур Кисиков предложил увеличить штрафы за срубленные деревья, а также высаживать на месте одного незаконно срубленного дерева 50.

"За снос деревьев маленький штраф, поэтому можно легко рубить деревья. Считаю, что нужно штрафы многократно увеличивать (...) Если кто-то законно срубил 1 дерево, допустим, для сноса объекта, то должен посадить 5 деревьев. А если незаконно срубил одно дерево, то обязан 50 деревьев посадить", - предложил Бекнур Кисиков.

Напомним, в Алматы неизвестные снесли четыре дерева лиственных пород. Позже полиция задержала лиц, осуществивших незаконный спил.

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