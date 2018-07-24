В зоопарке перекрашенных домашних ослов выдавали за зебр

Подлог заметил египетский школьник, прилетевший в Каир на экскурсию.

Для привлечения посетителей владельцы одного из каирских зоопарков нарисовали на домашних ослах черные и белые полосы и выдали их за зебр.

Из-за стоявшей жары краска в области морды, а также туловища животных потекла. Это заметил египетский десятиклассник Мухаммед Сархан, приехавший в столичный зоопарк на экскурсию. Он сфотографировал «зебр» и выложил снимки в Facebook.

Ветеринары и другие специалисты подтвердили, что на фотографиях ослы. Новость о псевдозебрах на некоторое время стала самой обсуждаемой в арабских СМИ. Однако руководство зоопарка продолжает утверждать, что находящиеся в вольере зебры настоящие. ■

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