В зоопарке перекрашенных домашних ослов выдавали за зебр
Подлог заметил египетский школьник, прилетевший в Каир на экскурсию.
Для привлечения посетителей владельцы одного из каирских зоопарков нарисовали на домашних ослах черные и белые полосы и выдали их за зебр.
Из-за стоявшей жары краска в области морды, а также туловища животных потекла. Это заметил египетский десятиклассник Мухаммед Сархан, приехавший в столичный зоопарк на экскурсию. Он сфотографировал «зебр» и выложил снимки в Facebook.
Ветеринары и другие специалисты подтвердили, что на фотографиях ослы. Новость о псевдозебрах на некоторое время стала самой обсуждаемой в арабских СМИ. Однако руководство зоопарка продолжает утверждать, что находящиеся в вольере зебры настоящие. ■
#هذا_الصباح|حقيقة الحمار الوحشي المزيف بالحديقة الدولية#eXtranews— eXtra news (@Extranewstv) 23 июля 2018 г.
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