Жакупов призвал казахстанцев отказаться от скупки краденого

По мнению вице-министра внутренних дел, спрос на краденое способствует совершению преступлений.

Полицейские не собираются перекладывать свои обязанности на плечи кого-либо и принимают все возможные меры для борьбы с преступностью. Однако зачастую сами наши сограждане способствуют совершению преступлений, покупая заведомо краденые вещи. Об этом заявил вице-министр внутренних дел РК Рашид Жакупов во время брифинга, передает корреспондент Zakon.kz.

«Никто не говорит о том, что принятые нами меры достаточны для того, чтобы сказать о том, что мы побороли преступность в целом. Преступность как явление невозможно искоренить действиями одной полиции или действиями нескольких госорганов. Согласен с комментариями в соцсетях, что те или иные проявления происходят, потому что само общество относится к этому терпимо. Когда и общество, и госорганы действительно объединятся, я думаю, что мы в Казахстане существенный прорыв по борьбе с преступностью сделаем. Можно говорить о достаточности или недостаточности мер, принимаемых госорганами. Но должен сказать, что в Казахстане на протяжении последних лет делается многое необходимое для того, чтобы обеспечить надлежащий правопорядок», – сказал Р. Жакупов.

По словам вице-министра, зачастую совершению имущественных преступлений способствует спрос на краденые вещи. Полицейскими много раз выявлялись факты, когда похищенные автомашины сдавались на разбор или разбирались и на СТО, и люди охотно скупают запчасти от этих угнанных автомашин.

«Даже последний случай после убийства. В Павлодаре спокойно была сдана автомашина на СТО и там ее спокойно купили по низкой цене. То есть, те или иные вещи, которые мы поощряем с вами как граждане, тоже способствуют преступлению. Можно много дискутировать на эту тему, но могу сказать одно – у нас же достоверно устанавливается, когда та или иная похищенная вещь за бесценок продается. Но наши же люди покупают эти вещи. Никто из них не отказался купить подешевле ворованное, хотя все однозначно предполагают и предполагали, что криминальное прошлое у этой вещи. Если мы с вами совместно будем говорить: нет таким вещам, то наверное в нашем обществе будет нетерпимость к таким вещам», – считает Р. Жакупов.

При этом вице-министр подчеркнул, что раскрывать преступления – святая обязанность полицейских. И они не собираются перекладывать свои обязанности на плечи кого-либо.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!