В России мальчик выжил после падения с девятого этажа
В момент происшествия его отец вместе с другим ребенком находился в соседней комнате.
Фото : © РИА Новости / Наталья Селиверстова24 июля 2018, 14:50
В Комсомольске-на-Амуре двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на девятом этаже и остался жив. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный СУ СК.
По данным следствия, в момент происшествия его отец вместе с другим ребенком находился в соседней комнате. При падении мальчик получил травмы, его госпитализировали.
Отмечается, что семья пострадавшего ребенка характеризуется положительно.
Следователи проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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