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В России мальчик выжил после падения с девятого этажа

В момент происшествия его отец вместе с другим ребенком находился в соседней комнате.

Фото : © РИА Новости / Наталья Селиверстова24 июля 2018, 14:50

В Комсомольске-на-Амуре двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на девятом этаже и остался жив. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный СУ СК.

По данным следствия, в момент происшествия его отец вместе с другим ребенком находился в соседней комнате. При падении мальчик получил травмы, его госпитализировали.

Отмечается, что семья пострадавшего ребенка характеризуется положительно.

Следователи проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.


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