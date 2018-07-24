В России мальчик выжил после падения с девятого этажа

В момент происшествия его отец вместе с другим ребенком находился в соседней комнате.

В Комсомольске-на-Амуре двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на девятом этаже и остался жив. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный СУ СК.

По данным следствия, в момент происшествия его отец вместе с другим ребенком находился в соседней комнате. При падении мальчик получил травмы, его госпитализировали.

Отмечается, что семья пострадавшего ребенка характеризуется положительно.

Следователи проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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