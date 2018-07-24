В Алматы полицейские усилят меры по борьбе с кражами

Общество и правоохранительные органы должны объединиться в нетерпимости к преступлениям.

На брифинге в Министерстве внутренних дел заместитель главы ведомства Рашид Жакупов рассказал о проводимых профилактических мероприятиях, направленных на борьбу с кражами, передает корреспондент Zakon.kz.

«В соответствии с указанием министра внутренних дел не только в Алматы, а везде мы на постоянной основе проводим такие мероприятия. Касательно конкретно Алматы нами будут приняты сейчас дополнительные меры по отработке этого города на предмет борьбы с кражами. Это однозначно, что мы дополнительные меры по городу Алматы примем со стороны МВД», - сказал он.

По его словам, в настоящее время в Алматы командированы сотрудники, чтобы «отработать, проверить организацию работы и оказать практическую и методическую помощь департаменту внутренних дел г. Алматы по борьбе с кражами».

Также Р. Жакупов отметил, что МВД на постоянной основе проводится профилактическая работа.

«Я должен сказать, что динамика преступности в Казахстане на протяжении последних 5 лет имеет серьезную тенденцию к снижению. Это касается тяжких и особо тяжких преступлений. Должен сказать, что впервые в прошлом году мы зарегистрировали факт снижения самого распространенного вида преступлений - краж. Не секрет, что во всех городах республики органами местной власти совместно с правоохранительными органами принимаются меры по профилактике: наши города и улицы оснащаются камерами видео-наблюдения, живые массивы тоже оснащаются этими системами», - пояснил спикер.

В то же время, как добавил вице-министр, усиливается контроль за увеселительными местами и другими местами массового скопления народа, что «в целом дает результаты».

«Динамика идет на снижение. Это факт, в котором можно убедиться, посмотрев на статистику последних лет. Сегодня по каждому делу начинается досудебное расследование, задача которого выявление обстоятельств инцидента, установление виновных», - cказал представитель МВД.

По его данным, за первое полугодие 2018 г. за отсутствием состава преступления прекратили 103 тысячи досудебных расследования.

«Должен сказать, что за первое полугодие за отсутствием состава преступления прекратили 103 тысячи досудебных расследований, по которым начали. Поэтому говорить о том, что мы можем укрывать преступления - с 2015 года эти вопросы сняты. Но никто не говорит о том, что принимаемые меры достаточны для того, чтобы сказать, что мы побороли преступность в целом. Вы сами понимаете, что преступность нельзя искоренить только усилиями полиции. Согласен с мнением, что, наверное, те или иные преступные явления происходят потому, что само общество относится к этому терпимо. Думаю, когда общество и правоохранительные органы действительно объединятся, мы существенный прорыв по борьбе с преступностью сделаем», - заключил Р. Жакупов.

Ксения Давыдова, Астана

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