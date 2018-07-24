Полицейский остановил астанчанина и потребовал паспорт на велосипед

По мнению автоюристов, действия инспектора неправомерны.

Житель Астаны опубликовал видео, на котором его остановил сотрудник полиции с целью проверки документов на велосипед, передаёт корреспондент Bnews.kz.

По мнению юристов, действия сотрудника полиции неправомерны, поскольку в ПДД чётко разделено понятие транспортного средства и велосипеда. Кроме того, в законодательстве нигде не прописано, что велосипедист обязан иметь при себе документы, свидетельствующие о праве собственности.

"С точки зрения законов и правил дорожного движения, то согласно правилам дорожного движения водитель обязан по требованию уполномоченных и должностных лиц передать следующие документы; водительское удостоверение и свидетельство о государственной регистрации транспортного средства или документ, свидетельствующий о праве собственности на транспортное средство. Согласно видео именно этого и требовал инспектор", - заявил автоюрист Данияр Байгабатов.

Однако, он отметил, что здесь нужно понимать, что в пункте правил, где указаны общие обязанности водителей, указано – водитель механического транспорта средства.

"Если мы обратимся к определению, что такое механическое транспортное средство, это тоже в правилах указано. Механическое транспортное средство – это самоходное дорожно – транспортное средство приводимое в движение двигателем, за исключением мопедов и рельсовых транспортных средств. То есть велосипед не подходит под данное определение. Велосипед – это транспортное средство имеющее два колеса или более, приводимое в движение мускульной силой людей находящихся на нем. Если в совокупности собрать эти данные, то можно сделать вывод, что действия инспектора не правомерны", - подытожил Байгабатов.

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