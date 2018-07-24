В ДТП возле Балхаша погиб годовалый ребенок

Лобовое столкновение двух машин произошло при въезде в Балхаш по алматинской трассе

Авария возле Балхаша унесла жизнь годовалого ребенка, его мама в реанимации в тяжелом состоянии, передает корреспондент Liter.kz.

Шестимесячному пассажиру из другой машины удалили селезенку. Он и его отец в реанимации.

Лобовое столкновение двух машин произошло при въезде в Балхаш по алматинской трассе. Одна из них загорелась. По предварительным данным, «Mercedes» выехал на встречную полосу и врезался в «Ranault».

В салоне «Mercedes» находилась семья. Глава семьи и шестимесячный ребенок доставлены в реанимацию, малышу удалили селезенку. Его шестилетняя сестренка тоже госпитализирована, но не в критическом состоянии. На месте аварии скончалась 34-летняя пассажирка, предположительно их мама.

В «Ranault» тоже ехала семья. Годовалый ребенок умер при госпитализации. Его родителей и еще двоих пассажиров спасают медики.

Как только водителя «Mercedes» при улучшении состояния здоровья переведут из реанимации в палату, ему придется встретиться со следователем и дать показания об обстоятельствах выезда на встречную полосу.

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