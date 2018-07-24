Полицейские избили инвалида-колясочника за недогадливость

Безденежных написал на полицейских заявление в Следственный комитет. Медики зафиксировали у него гематомы.

В Братске инвалид-колясочник Максим Безденежных помедлил вернуть полицейским потерянную ими рацию и получил от них два удара по голове. Об этом сам пострадавший рассказал «Сибирь.Реалии».

«Девушка, стоявшая у подъезда, нашла рацию... положили ко мне в коляску... если что — передал бы ее полицейским, — пояснил Максим. — Позже приехали люди в форме... Начали искать что-то, я спросил: "Что потеряли?" Они молчат, зашли в подъезд. Оттуда вылетели и ко мне, окружили, подняли коляску, достали у меня рацию».

После этой находки человек с майорскими звездами на погонах, по словам пострадавшего, ударил его два раза по голове. Затем наряд уехал.

Безденежных написал на полицейских заявление в Следственный комитет. Медики зафиксировали у него гематомы. А через несколько дней ему позвонил участковый и пригрозил уголовным делом за оскорбление сотрудников ОВД, если тот не отступится.

В иркутском областному управлении СКР подтвердили проведение доследственной проверки по данному факту, передает «Тайга.инфо».

Инцидент произошел в ночь с 30 на 1 июля. Стражи порядка, предположительно, потеряли рацию возле подъезда, когда приехали на вызов соседей Безденежных.

В мае сообщалось о пьяном инспекторе ДПС из Татарстана, заставившем перенесшего операцию на позвоночнике мужчину бежать за своей машиной на тросе, чтобы тот заплатил ему 15 тысяч рублей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!