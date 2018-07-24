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Как оптимизируют Нацбюро по противодействию коррупции, рассказал Шпекбаев

В гражданском блоке агентства эта работа уже принесла свои плоды, и сейчас назрел момент реализовать перемены и в правоохранительном блоке.

Фото : liter.kz24 июля 2018, 15:59

Национальное бюро по противодействию коррупции будет оптимизировано. Об этом сообщил глава ведомства Алик Шпекбаев, передает Zakon.kz.

По его словам, в гражданском блоке агентства эта работа уже принесла свои плоды, и сейчас назрел момент реализовать перемены и в правоохранительном блоке.

«Среди силовых органов страны, Нацбюро является самым малочисленным. Тем не менее, мы запустили процесс оптимизации.
Первым шагом стал анализ деятельности структурных подразделений и штатной потребности с целью сокращения излишних управленческих должностей, - написал он на своей странице в Facebook.

Он отметил, что оптимизация произойдет преимущественно за счет имеющихся вакансий, временного моратория на назначения, реструктуризации, упразднения большинства межрегиональных управлений и реинжиниринга бизнес-процессов.

«Согласитесь, в эпоху четвертой промышленной революции новые IT-решения, технологии и электронный документооборот позволяют нам работать намного быстрее. Интернет предоставляет возможности подачи заявлений и жалоб о фактах коррупции в онлайн режиме даже из удаленных районов. Ожидается внедрение в практику электронных уголовных дел. В ходе всего процесса оптимизации мы используем современные подходы (evidence based decision-making)», - рассказал А.Шпекбаев.

При этом он отметил, что за счет сокращения расходов на содержание аппарата повысится заработная плата и усилится эффективность деятельности агентства.


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