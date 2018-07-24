В ДВД Астаны рассказали о проверке документов у велосипедистов

Желательно иметь документы, полученные при покупке велосипеда.

В связи с наступлением летнего периода в Астане участились кражи велосипедов и колясок. В связи с этим столичные полицейские проводят профилактические мероприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Полицейские Астаны просят горожан отнестись с пониманием к проводимой работе. Так, с начала июля уже предотвращено 14 фактов краж велосипедов.

«Желательно иметь документы, полученные при покупке велосипеда, если документов на велосипед по каким-то причинам нет, нужно обязательно переписать или сфотографировать серийный номер рамы. Каждый велосипед имеет серийный номер, который расположен на стержне под седлом, на внутренней стороне рамы, либо на кареточном узле рамы. Также желательно сделать фотографию велосипеда, запомнить его особые приметы велосипеда - «не родные» детали, установленные аксессуары, наклейки, царапины и другие повреждения. В случае кражи, эти меры значительно помогут в поиске и могут быть решающими для доказательства вашей собственности», - говорится в сообщении.

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Полицейские дали велосипедистам Астаны несколько советов по безопасности.

В первую очередь, рекомендуется не оставлять велосипед без присмотра и напоминать об этом детям. Если все же велосипед приходится оставлять, то обязательно нужно пристегивать его велозамком. Лучше пристегнуть велосипед за две детали. Пристегивая велосипед к ограждению, перилам или подобной конструкции, убедитесь в ее надежности и устойчивости. Желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, сделать гравировку на деталях, колесах, раме, либо на скрытых деталях велосипеда специальным маркером, видимым при ультрафиолете.

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