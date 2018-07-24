Головкин попрощался с Денисом Теном в его доме, но не стал делать этого прилюдно
24 июля 2018, 16:36
Как сообщили в команде Головкина, он приехал в Алматы не для публичных выступлений, а чтобы поддержать родителей Дениса.
В команде Головкина рассказали, почему боксер не выступил на гражданской панихиде по Денису Тену, сообщают Vesti.kz.
"Геннадий вылетел первым рейсом из Лос-Анджелеса в Алматы, как только узнал шокирующую новость о трагической гибели Дениса Тена. Он прилетел ранним утром в субботу и сразу отправился домой к родителям олимпийского призера, чтобы поддержать их и проститься с Денисом. Все это время он был рядом с ними, не встречался ни с кем, не разговаривал ни с кем, не хотел ни с кем больше видеться. Мы видели, что многие спрашивали, почему он не выступил на гражданской панихиде, но он приехал не для публичных выступлений, а чтобы поддержать родителей Дениса. И прервать свой тренировочный лагерь перед столь важным боем, Геннадий мог только из-за него. Он очень уважал его как человека и как спортсмена. Это действительно очень тяжелая утрата для всех нас", - рассказала представитель Головкина Жанар Утешева.
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