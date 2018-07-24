МВД РК: Алматы нельзя назвать бандитским

Полицейские признали, что имеющихся мер по борьбе с преступностью сегодня недостаточно, в связи с этим в МВД намерены «сделать все» для обеспечения правопорядка.

По мнению заместителя министра ведомства Рашида Жакупова, борьбу с преступностью необходимо вести совместно с заинтересованными госорганами. Только в этом случае меры будут давать результаты, передает корреспондент Zakon.kz.

«Ранее нами была принята программа по противодействию краж чужого имущества. Весь спектр: и кражи автотранспорта, и скотокрадство, и другого - это все входит в эту программу. МВД целенаправленно занимается этой работой. Это не потому, что произошла трагедия в Алматы, и мы сейчас обнажили эту проблему. Мы этим вопросом - борьбой с кражами и так далее - занимаемся на постоянной основе во взаимодействии с другими госорганами и общественными объединениями. Подвижки есть. Говорить о достаточности - недостаточности этих мер - это вопрос, да. Но я считаю, что, когда мы выполним свои разработанные программы, направленные, в первую очередь, на профилактику этих явлений, то мы достигнем существенного результата в этом вопросе», - сказал он на брифинге в МВД.

В то же время, на его взгляд, Алматы нельзя считать бандитским городом.

«Что касается того, что Алматы стал бандитским или жестоким городом, я бы не стал давать такую оценку, поскольку в целом тенденция криминогенной ситуации как в Алматы, так и по стране идет к снижению», - пояснил представитель ведомства.

«Действительно, те факты, которые вызывают общественный резонанс, они действительны. Если выкладывать системно такие вещи, то создается картина определенного плана. Если мы будем говорить, что выкладывать какие-то положительные ежедневные моменты, которые тоже имеют место быть, то это тоже будет складываться определенная картина. Наверное, чтобы оценить ту или иную ситуацию, надо говорить об этом в комплексе», - полагает Р. Жакупов.

По словам вице-министра, ведомство и департаменты принимают все необходимые меры для борьбы с преступностью.

«Касательно вообще ситуации по Алматы я вам честно сказал, что МВД действительно озабочено несколькими, будем говорить, показателями работы по раскрытию, в том числе и краж в Алматы. Поэтому и департаментом внутренних дел на постоянной основе принимаются меры. И сейчас мы дополнительно изучим вопрос, какую помощь алматинскому гарнизону надо оказать в этом вопросе. И, я думаю, что в комплексе эти меры позволят нам усилить даже по такому узкому направлению. Но секрета нет, Алматы - это крупнейший город в РК, понимаете, что население не только это постоянно проживающие алматинцы, это еще и мигрирующее население. Что не может не сказываться на криминогенной ситуации», - пояснил он.

В заключение замглавы МВД заверил, что правоохранительные органы сделают все возможное, чтобы обеспечить правопорядок.

«Усиление по всем направлениям деятельности, конечно, в целом, я думаю, будет способствовать тому, что там эта преступность или тенденция снижения уровня преступности в Алматы тоже имела место быть. Наверное, те меры, которые нами сегодня принимаются или департамента внутренних дел г. Алматы, они на сегодня недостаточны или не соответствуют предъявляемым требованиям. Но могу одно сказать, что полиция и Алматы, и МВД в целом сделает все для того, чтобы в будущем уровень преступности в РК снижался», - заключил Р. Жакупов.

Ксения Давыдова, Астана

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