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В Шымкенте задержали вора-зеркальщика из Алматы

Полицейские установили причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

Фото : Freepik24 июля 2018, 16:58

Очередной преступник, промышляющий кражами автомобильных зеркал, задержан в Казахстане, передает Спутник.

На этот раз полицейские Туркестанской области арестовали алматинца, укравшего зеркала заднего вида в Шымкенте.

"В дежурную часть обратился местный житель с заявлением о том, что неизвестный похитил с его иномарки, припаркованной во дворе дома, два зеркальных элемента с корпусом на сумму 500 тысяч тенге. Общий ущерб, нанесенный потерпевшему, составил свыше миллиона тенге", — прокомментировали в департаменте внутренних дел области.

Проводится досудебное расследование по уголовной статье "Кража". Полицейские также установили причастность подозреваемого и к другим аналогичным преступлениям.


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