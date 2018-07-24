Таксист тайно снимал пассажиров на видео и выкладывал в интернет

Пассажиры разговаривали с таксистом о родственниках и жаловались на боссов, не подозревая, что зрители обсуждали их фигуры и смеялись над проблемами.

Американский водитель такси Uber и Lyft Джейсон Гаркак (Jason Gargac) без спроса устраивал трансляции с пассажирами в салоне и был уволен с обеих работ. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на St. Louis Post-Dispatch.

32-летний мужчина стримил все свои поездки на такси с марта 2018 года: потоковое видео выходило на его канале JustSmurf в сервисе Twitch, однако в настоящее время страница заблокирована. Среди пассажиров были дети, пьяные студенты колледжей, общественные деятели, ведущие новостей и даже гитарист группы Alice in Chains. Периодически зрители видели полные имена людей и их домашние адреса.

У водителя в машине висел небольшой знак, который теоретически предоставлял согласие на запись, однако многие пассажиры не замечали его. Поэтому они разговаривали с таксистом о родственниках и жаловались на боссов, пока зрители обсуждали их фигуры и смеялись над проблемами.

Гаркак был уверен, что запись всего происходящего в салоне автомобиля обеспечивает ему безопасность. «Если что-то случится, сразу же появится ответ, и, надеюсь, вы найдете мой грузовик в канаве через три недели», — заявил он. Однако мужчина подтвердил, что начал вести трансляции ради интереса.

Когда представители компаний Uber и Lyft узнали о трансляциях в Twitch, они моментально закрыли таксисту доступ к приложениям и уволили с работы из-за нарушений политики сервисов.

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