Китайские инвесторы приступили к строительству маслозавода в Павлодарской области

Мощность переработки составит 300 тонн сырья в сутки, ежегодно планируется выпускать около 30 тысяч тонн масла.

Цех по переработке подсолнечника планируют запустить уже в конце этого года, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

С предпринимателями из Китая, которые уже инвестировали в строительство маслозавода 1,5 млн долларов, встретился аким Павлодарской области Булат Бакауов. Генеральный директор ТОО «Гринланд Инвест» Чжан Янь Цю отметил, что начать производство растительного масла планируется в ноябре этого года.

- Мощность переработки составит 300 тонн сырья в сутки, ежегодно планируем выпускать около 30 тысяч тонн масла, - сказал он. – Подсолнечник мы будем закупать в Павлодарской области, а произведенную продукцию, в том числе жмых намерены экспортировать в Китай. После запуска предприятия штат работников будет увеличен до 50 человек. На работу планируем принимать преимущественно местных жителей.

В качестве поддержки от государства к строящемуся заводу проводится линия электропередачи. Для этих целей из бюджета выделили более 150 млн тенге. Как отметил аким Павлодара Нур;ан Ашимбетов, помимо того, что существенная помощь будет оказана предпринимателям, строительство ЛЭП позволит решить проблемы села Жетекши с нехваткой электрической мощности.

К слову, в следующем году китайские инвесторы готовы построить в Жетекши тепличный комплекс общей площадью в 12 тысяч квадратных метров. Для продажи в Павлодарской области бизнесмены хотят выращивать огурцы и томаты.

Адиль Аскеров.

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