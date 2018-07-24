С 50% скидками можно будет посетить Бурабай с 1 августа

Электронный формат Burabay CityPASS позволяет посетить достопримечательности, музеи и экскурсии и сэкономить до 30%, оформив заказ онлайн.

С 1 августа любой желающий может познакомиться с красотами курорта Бурабай со скидкой до 50%, при этом необходимо приобрести коробочный вариант Burabay CityPASS, включающий путеводитель и карту туриста и посещать культурные объекты, экскурсии, рестораны и гостиницы, передает управление внутренней политики со ссылкой на советника акима Акмолинской области по вопросам туризма Марата Игалиева.

Электронный формат Burabay CityPASS позволяет посетить достопримечательности, музеи и экскурсии и сэкономить до 30%, оформив заказ онлайн. Коробочный вариант, который будет включать путеводитель и карту туриста, позволяющую посещать культурные объекты, экскурсии, кафе, рестораны и гостиницы со скидкой до 50%, начнет функционировать с 1 августа.

"С 1 августа любой желающий может приобрести коробочный вариант Burabay CityPASS. В целом же эта система уже начала действовать. То есть каждый может зайти на сайт www.citypass.kz, где есть раздел Burabay CityPASS. Вы можете добавить в карту гостя больше объектов и получить хорошие скидки - от 5 до 30%. После оформления покупки Вам пришлют E-CityPASS на e-mail, вместе с путеводителем и картой города. Вы можете посетить выбранные объекты, предъявляя E-CityPASS на смартфоне или в распечатанном виде, но только один раз и в течение 30 дней", - рассказал Марат Игалиев.

В карту гостя можно внести посещение визит-центра "Бурабай", экскурсии "Бурабай - жемчужина Казахстана", "В глубь истории - пещера Кенесары", "Байкальская дорога", "Тропа Үкілі Ыбырая", "В гости к природе". "Система давно действует в Астане и Алматы. Теперь к ним подключается и наш регион. К примеру, только в Астане с прошлого года было продано более 50 тыс таких пакетов. В будущем планируется увеличивать количество услуг, которые можно получить через Burabay CityPASS.

Напомним, еще в феврале текущего года был подписан меморандум о сотрудничестве между компанией "КРОКУС", Туристским информационным центром Акмолинской области и Центральным туристским оператором "Казаxстанская Лапландия" под эгидой акимата Акмолинской области о внедрении единой карты туриста. Она включает в себя пластиковую смарт-карту, путеводитель на трех языках (казахский, русский, английский), карты Акмолинской области CityPASS Map и сим-карты Beeline с тарифом "Welcome".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!