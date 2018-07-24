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В Усть-Каменогорске накажут хозяина агрессивной коровы

Животное забодало четырех человек.

Фото : из открытых источников24 июля 2018, 18:05

В Усть-Каменогорске жители Аблакетки пожаловались на корову, которая напала на четырех человек и якобы нанесла им травмы разной степени тяжести, передаёт Zakon.kz со ссылкой на региональное издание YK-news.kz.

Пострадавшие рассказали, что разъяренное животное несколько дней бодало всех, кто попадался на пути. Четверо пострадавших до сих пор в ужасе от пережитого: все они получили множество ушибов и ссадин. Пришлось даже обратиться за медицинской помощью.

"От удара коровы у меня на голове гематома, руки и локти разбиты, огромная ссадина на животе. Мы пережили шок, страх и боль", - сказала Ирина Сорокина.

Стражи порядка нашли владельца буйного животного. Как выяснилось, хозяин обзавёлся коровой недавно. Ей удалось сбежать от владельца. Полиция считает, что в произошедшем административного правонарушения нет. Также подтвердили, что животное здорово.

"Владелец коровы — это житель переулка Карбышева. Животное было обследовано и признано здоровым, а агрессивное поведение — проявление дурного характера бурёнки. Правоохранители не усмотрели в действиях хозяина коровы состава административного правонарушения. Пострадавшим порекомендовали обратиться в судмедэкспертизу, по результатам которой они смогут обратиться в суд и взыскать со скотовладельца компенсацию за причиненный ущерб", - пояснили в пресс-службе городского УВД.


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