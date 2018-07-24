Мать сбитого на ВОАД малыша рассказала о ЧП

По словам матери, ребёнок в день ДТП пропал за считанные минуты.

Мама ребёнка, сбитого на Восточной объездной дороге в Алматы, рассказала о дне, когда случилась трагедия, передаёт корреспондент BNews.kz.

Мама мальчика Азиза Аскар-оглы рассказла, что 16 июля, Динмухаммед был во дворе. Он пропал буквально за несколько минут.

"Ребёнок за несколько минут исчез из дома. Они находились во вдоре. Муж пошёл на работу, я в этот момент не заметила и муж, видимо, не заметил, что он пошёл с ним. Дальше я не знаю, что случилось. Я начала искать его, дошла до остановки, его я там не увидела, не заметила. Потом мы позвонили в полицию. Приехала полиция, сказали, что произошло ДТП, и мы поехали на опознание", - рассказывает Азиза Аскар-оглы.

Также женщина рассказала, что ребёнок не единственный в семье. У них есть старший сын. Сам Динмухаммед ходил в детский садик, он дружелюбный и активный ребёнок.

"Он у нас активный ребёнок, дружелюбный, щедрый. Со всеми играется, всегда со своими друзьями делился игрушками", - говорит мама.

Сейчас, по словам Азизы, состояние её сына стабильное. Он самостоятельно ест, пьёт и улыбается.

"Когда задаю вопросы, что-то говорю или рассказываю, он глазками водит, улыбается. Врачи рассказывают, что нужно время для его восстановления, но мы надеемся на лучшее", - рассказала мама Динмухаммеда Азиза Аскар-оглы.

Ранее Динмухаммеда перевели из реанимации в палату, состояние ребёнка сейчас стабильно тяжелое. Врачи надеются, что через 2-3 недели пациента уже выпишут из больницы. При этом сейчас у мальчика ослаблена правая сторона конечностей, сообщили врачи.

Напомним, 16 июля в Алматы на ВОАД сбили ребёнка. Неизвестный завернул его в одеяло и бросил под деревом.

В тот же день полицейские установили предположительного виновника. Сейчас поиски виновника ДТП продолжаются.

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