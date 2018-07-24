Кто дал указание отчислять пятилеток из детсадов Уральска

Уведомления об отчислении выдавали методисты детсадов.

В Уральске выяснили, кто раздавал указания об отчислении пятилетних детей из детских садов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Мой ГОРОД".

По словам руководителя областной специальной мониторинговой группы Алии Салиевой, этот вопрос снят с повестки дня, так как все обстоятельства выяснены, с родителями проведены беседы, виновные лица установлены.

- Я была на брифинге в городском отделе образования, который проводила руководитель отдела образования г.Уральск Жансулу Туремуратова. По ее словам, этот вопрос решен. С детьми 5-6 лет проблем нет. Дети могут продолжать посещать детские дошкольные учреждения, либо по желанию родителей могут пойти и в класс предшкольной подготовки. Что касается вопроса о том, кто же все-таки был виноват, мы тоже задавали этот вопрос. Оказалось, что в этих 5 детских садах на момент возникновения этой проблемы отсутствовали первые руководители, то есть директора. Кто-то заболел, кто-то был в отпуске. А заместителей у них нет. На момент отсутствия директора обязанности исполняют методисты, якобы именно они дали такие уведомления на руки родителям, - заявила Алия Салиева.

Также в ходе брифинга было отмечено, что отчисленные дети имеют право вернуться в свои детские сады.

- В возникновении этой проблемы есть вина и руководства отдела образования, и руководителей тех дошкольных учреждений, которые написали это незаконное уведомление. Главная проблема - это неправильное толкование действующего законодательства и неправильное исполнение законодательства, - заявил руководитель департамента агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по ЗКО Болат Исаков.

По словам Болата Исакова, сейчас также проводится проверка в отношении руководства отдела образования Уральска. В данный момент проверка временно приостановлена в связи с тем, что руководитель горОО Жансулу Туремуратова находится в отпуске, а ее заместитель Батика Падина на больничном.

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