Водитель троллейбуса в Алматы дала пощечину другому водителю
Инцидент попал на видео.
Фото : Скриншот с видео24 июля 2018, 19:32
В Алматы очевидцы сняли неприятный инцидент, произошедший между двумя водителями, передает Zakon.kz.
Видеоролик был опубликован на странице kris_p_almaty в Instagram. По словам автора видео, действие разворачивается возле Парка культуры и отдыха.
Девушка, водитель троллейбуса маршрута №25 (как указали позже комментаторы), агрессивно наскакивает на пожилого мужчину, водителя внедорожника. В какой-то момент она дает ему пощечину. Мужчина отвечает попытками пнуть девушку.
Как рассказали комментаторы в соцсети, девушка-водитель работает на маршуте №25.
"Я ездила недавно с ней, это было нечто. Резко тормозит и едет на очень высокой скорости. 25 троллейбус кстати", - пишет aliya.akhmadi.
Некоторые встали на защиту водителя: "Правильнл сделала, все защищаете толстого, она целый день на жаре, за рулем, с людьми в салоне и сколько ей за день таких утырков встречается, попробуйте сами, поработайте, а потом будете осуждать, водилы хреновы", - написала rahatsalmenova.
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