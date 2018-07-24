Премьер РК провел совещание по вопросам производительной занятости и развития сферы образования

В ходе совещания обсуждены предварительные итоги работы за первое и планы на второе полугодие 2018 года по достижению индикаторов и исполнению мероприятий по направлениям производительная занятость и развитие сферы образования.

Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам текущего статуса работ в рамках проектного управления Третьей модернизации Казахстана. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьера.

В ходе совещания обсуждены предварительные итоги работы за первое и планы на второе полугодие 2018 года по достижению индикаторов и исполнению мероприятий по направлениям производительная занятость и развитие сферы образования.

Министр образования и науки Е. Сагадиев доложил о проводимой работе по планированию и прогнозированию трудовых ресурсов, изменению содержания образовательных программ высшего, технического и профессионального образования (ТиПО) с учетом потребностей новой экономики, а также о мерах по либерализации образовательных услуг и привлечения инвестиций, привлечению иностранных студентов.

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