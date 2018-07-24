Новейший американский эсминец сломался во время испытаний

Ожидается, что неисправность устранят к осени, когда "Майкл Монсур" должен будет отправиться на испытания боевых систем в Сан-Диего.

Одна из двух силовых установок новейшего суперэсминца типа "Замволт" "Майкл Монсур" (USS Michal Monsoor) вышла из строя после приемных испытаний судна, сообщил контр-адмирал ВМС США Уильям Гэлинис, возглавляющий программу строительства эсминцев данного класса. Об этом пишет РИА Новости.

"К сожалению, после испытаний мы обнаружили неполадки с одним из главных двигателей, и нам нужно его заменить", — приводит портал Popular Mechanics слова Гэлиниса.

По его словам, ВМС тесно работает над проблемой с производителем турбины, компанией Rolls-Royce, а также со специалистами верфи Bath Iron Works в городе Бат (штат Мэн). По оценке Naval Technology, замена двигателя обойдется в 20 миллионов долларов.

Ожидается, что неисправность устранят к осени, когда "Майкл Монсур" должен будет отправиться на испытания боевых систем в Сан-Диего.

В декабре прошлого года этот же эсминец вынужден был вернуться в верфи через день после начала заводских испытаний из-за отказа фильтров гармоник, защищающих электроаппаратуру судна от колебаний мощности.

Программа строительства эсминцев типа "Замволт" стартовала в 2007 году. Изначально ВМС США рассчитывали получить 32 корабля этого типа, позднее заказ снизили до трех экземпляров. По разным данным, каждый из судов обошелся США в сумму, превышающую четыре миллиарда долларов.

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