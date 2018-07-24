Мать убитой в Уральске девушки требует смертной казни

Девушку предположительно убил бывший свекор.

Бибигуль Ермуханова, мама Акерке Козекешевой, которую предположительно убил бывший свёкор, рассказала, что хочет для бывшего родственника высшей меры наказания, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Уральская неделя».

По словам женщины, за смерть дочери перед ней никто не извинился. Также женщина рассказала подробности общения своего внука и зятя.

Мама Акерке Козекешевой, которую убили 8 апреля этого года на съёмной квартире в центре Уральска, прилетела на суд из родного Семея, чтобы посмотреть на предполагаемого убийцу. На скамье подсудимых — бывший сват Бибигуль Асылбек Умаров. Мужчина признался в убийстве бывшей снохи. Но у мамы убитой Акерке — своя версия убийства. Бибигуль Ермуханова считает, что её дочь убивали сын и отец вместе, но вину на себя взял только отец Умаров.

— Они похожи — Саят (бывший зять Бибигуль) и Асылбек — оба вспыльчивые, ревнивые, — говорит Бибигуль Ермуханова.

Женщина уверена, что семья бывшего зятя Саята Козекешева спланировала похищение её маленького внука. Саят регулярно кормил 2-летнего малыша чипсами и поил пивом. Это вызвало аллергическую реакцию у ребёнка и послужило поводом впоследствии обвинить Акерке Козекешеву в плохом отношении к ребёнку.

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