Президент вновь пригрозил пошлинами.

Американский президент Дональд Трамп назвал США "ограбленной свиньей-копилкой", пригрозив несговорчивым странам торговыми пошлинами, передает РИА Новости.

"Пошлины — самое лучшее! Либо страна, которая несправедливо отнеслась к США в вопросе торговли, обсуждает справедливую сделку, либо по ней ударят пошлинами. Только и всего, и все разговаривают об этом. Помните, мы — свинья-копилка, которую грабят. Все будет здорово!" — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

США ранее ввели повышенные пошлины на импорт из третьих стран, в том числе из государств ЕС, стальной и алюминиевой продукции. Реакция Еврокомиссии не заставила себя ждать: был открыт спор в ВТО с США по этим тарифам, введены дополнительные пошлины в 25% на импорт в ЕС целого ряда товаров из Соединенных Штатов.

Помимо этого, президент США Дональд Трамп пригрозил возможностью введения ввозных пошлин в 20% на автомобили из Евросоюза.

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