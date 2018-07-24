Бузова разбилась в аварии с фурой

Поездка в "Дом-2" едва не стала последней для телеведущей Ольги Бузовой. Ее машина столкнулась с тяжелой фурой.

Все случилось после ужина в принадлежащем телезвезде и певице ресторане BuzFood. Бузова направлялась на своем Mercedes в "Дом-2" – на работу. Когда Ольга ехала по МКАД, в ее автомобиль врезалась фура, пишет Дни.ру.

Ольга ожидает наряд ДПС. Ведущая отделалась шоком и ушибами – фура, к счастью, двигалась на небольшой скорости. Но автомобиль все равно придется серьезно ремонтировать.

Больше всего Бузова переживает, что опоздает на лобное место, к своим подопечным.

Напомним, недавно поющая ведущая заинтриговала поклонников снимком в Instagram. Ольга Бузова выложила фото с кольцом на безымянном пальце.

Фанаты сочли, что у знаменитости серьезный роман, который она пока скрывает от общественности. Фолловеры обратили внимание на ювелирное украшение и стали поздравлять певицу с помолвкой.

Ольга Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым более полутора лет назад. Сейчас она одинока. Ранее ведущая говорила, что ей нужен надежный мужчина, который станет опорой в жизни. Однако звезда все же с недоверием относится к ухажерам. С тех пор, как Тарасов, по мнению Ольги, предал ее, она потеряла доверие к молодым людям.

Пока же звезда решила искать любовь на шоу "Замуж за Бузову" – это аналог реалити "Холостяк". Певица призналась, что хочет мужской ласки, заботы, внимания – а еще огня и страсти.

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