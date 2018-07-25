Пропавшая 12-летняя девочка нашлась в Актау

Девочка была в гостях.

В Актау найдена 12-летняя школьница Диана Бекхожаева, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Лада».

Девочка, как рассказала ее мать, позвонила родным сама, и сообщила, что находится в гостях в 14 микрорайоне Актау.

- Вчера брат ее поругал за то, что она создала страницу в социальной сети. Она обиделась и решила уехать к бабушке, которая проживает в 14 микрорайоне. Из-за сильного ливня она перепутала дома. Ее приютила женщина, потому что было поздно, и девочка промокла. Девочка сама плачет, говорит, что заблудилась, - сообщила тетя Дианы.

Ранее сообщалось, что Диана вышла из дома 23 июля и не вернулась.

Напомним, в Мангистау продолжаются поиски 18-летней Гулшат Умбетовой, которая 23 июля вышла из дома в селе Мангистау-5 и не вернулась.

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