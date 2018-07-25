Алматы хотят спасти от затоплений брусчаткой

Новое дорожное покрытие выкладывают по южной столице.

Брусчатка на пешеходных зонах не спасет Алматы от затопления! К такому мнению пришли независимые эксперты. Они уверены, новое дорожное покрытие не сможет впитать большое количество осадков. И вода, как раньше, будет скапливаться на тротуарах. Спасти город от сезонных потопов решили власти. Уже больше месяца они меняют тротуарное покрытие на брусчатку. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Центр Алматы напоминает поле боя. Тротуары повержены, арыки завалены, бордюры разбиты. Чиновники ведут войну за город без потопов. Еще месяц назад здесь были пешеходные зоны, теперь лишь песок и щебень. Нет ни временных тротуаров, ни пешеходных зон, кругом ремонт. Горожане как могут обходят препятствия стороной.

Арман Омаров, бригадир:

- Делали демонтаж старого тротуара, старый асфальт демонтировали, старые поребрики. Вместо них мы сейчас устанавливаем новые.

Правда, старым снятый асфальт назвать сложно. Тротуар обновляли несколько лет назад. Но власти решили: быть брусчатке! В акимате считают, что мощёные улицы будут радовать горожан и видом, и удобством. А еще они должны избавить город от сезонных наводнений.

Алмасхан Ахметжанов, заместитель руководителя Управления архитектуры и градостроительства Алматы:

- Мы создаем проницаемую поверхность. То есть асфальт, когда дождь идет, поверхность непроницаемая, и вода начинает уходить в разные стороны, и образуются целые реки. Кроме того, из-за такого асфальта начинают страдать деревья: корни не подпитываются, и дерево засыхает. Решить эту проблему нам поможет брусчатка.

Проблемы улицы брусчатка, видимо, не решила. Иначе не объяснить, зачем ее снимают вместе с асфальтом. Возможно, чтобы положить на её месте новую? Специалисты уверяют, что возможности брусчатки преувеличены. Говорят: поначалу она сможет пропускать не больше 30% воды, а через пару лет и того меньше. Будет мешать ил. Испытанием для такого покрытия может стать и первая уборка снега даже небольшой спецтехникой.

Данил Иванов, директор проектной компании:

- Это не совсем эффективно в плане того, что, если оценивать стоимость именно работ и объем воды, который она будет впитывать. Насколько это долговечно будет. То есть, если мы будем устанавливать ее на тот тип грунта, который будет впитывать воду, от грузовых машин или спецтехники он будет прогибаться, и частые ремонты будут происходить. В мире есть технологии, которые более подходят для этого, допустим, пористый асфальт.

Еще одной альтернативой брусчатке эксперты называют арычную систему. Специалисты говорят: эффективнее и дешевле построить дождевую канализацию с переходом в водоотводы. Это точно спасёт город от сезонных потопов. Правда, арыки в Алматы сетью назвать сложно. Многие из них тупиковые.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!