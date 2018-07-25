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В ДТП в Алматы пострадала женщина с маленьким ребенком

Полуторагодовалого малыша и его маму госпитализировали.

Фото : Zakon.kz25 июля 2018, 01:32

В ночь на 25 июля в Алматы произошло ДТП, пострадали женщина и ребенок полутора лет, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла на проспекте Райымбека, не доезжая улицы Боткина в восточном направлении. Автомобиль Volkswagen Golf двигался по проспекту. Водитель перед разрывом собирался завернуть во дворы и начал перестраиваться, не убедившись в безопасности своего маневра. В это время, по предварительным данным, по выделенной для автобусов полосе ехал автомобиль Toyota Camry, который протаранил японскую легковушку в бок.

От мощного удара Golf перелетел через бордюр, его вынесло на обочину.

В результате столкновения пострадала женщина, находившаяся на пассажирском сиденье Golf, и полуторагодовалый ребенок. Прибывшие на место врачи госпитализировали обоих.

В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия предстоит разобраться сотрудникам полиции.


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