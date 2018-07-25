Пожары в Греции унесли жизни более 70 человек

В Аттике объявлено чрезвычайное положение.

В Греции в понедельник произошло несколько крупных пожаров, жертвами которых стали более 70 человек, в Аттике объявлено чрезвычайное положение. Об этом пишет РИА Новости.

Премьер-министр страны Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим, прокуратура Греции начала расследование причин пожаров, а военные готовятся принять участие в тушении возгораний, которые охватили Восточную Аттику.

Лесные пожары часто случаются в Греции в летний сезон. В 2017 году из-за возгораний в ряде регионов страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

В последние дни в Греции стоит 40-градусная жара, а в понедельник ситуация усугубилась сильным ветром, из-за чего пожарные не могли справиться с огнем.

По официальным данным пожарной службы Греции на утро вторника, в Восточной Аттике погибли 49 человек, 156 взрослых получили ранения, госпитализированы 16 детей. Позже Sputnik Греция сообщил, что число жертв пожаров увеличилось до 74 человек, 164 пострадали.

По последним данным, среди погибших — два туриста из Польши, мать и сын.

"Несмотря на немедленную и широкую мобилизацию пожарных сил, сильный ветер с порывами до девяти баллов по шкале Бофор и высокая скорость огня привели к быстрому распространению его на жилые районы, так что жители и гости не смогли убежать от огня, когда они находились в нескольких метрах от моря или в машинах", — сообщила пожарная служба. По данным ведомства, в Греции за сутки произошло 47 лесных пожаров, большинство были потушены на начальной стадии.

Мэр района Рафина-Пикерми Эвангелос Бурнус сообщил, что сгорело более тысячи домов и триста автомобилей. Полностью уничтожено огнем поселение Мати. При этом в греческом Фонде по использованию госимущества HRADF сообщили со ссылкой на администрацию порта Рафина, что все маршруты судов выполняются в обычном режиме.

Несколько стран Европы в рамках механизма оказания помощи при чрезвычайных ситуациях выразили готовность помочь соседу в борьбе с огненной стихией. Кипр отправил 45 пожарных, четырех сотрудников МЧС и две пожарные машины в Грецию на помощь местным спасателям в борьбе с крупными пожарами в столичном регионе Аттика.

Италия предоставила греческим властям два самолета для тушения пожаров. Еще два самолета направила в Грецию Испания. Польша готова послать в страну две пожарные команды. Кроме того, два самолета-амфибии Canadair CL-415 ВВС Хорватии вылетят в Грецию для оказания помощи в тушении пожаров, если от Афин поступит соответствующий запрос.

Свою помощь в борьбе с пожарами Греции также предложили Россия, Турция и Украина.

Прокурор Ареоапага — Верховного суда Греции Ксени Димитриу распорядилась начать расследование причин пожаров, жертвами которых стали десятки человек, сообщает Sputnik Греция. Некоторые СМИ сравнивают нынешнюю ситуацию с пожарами 2007 года, когда многие обозреватели полагали, что их причиной были поджоги с целью дестабилизировать ситуацию в стране и отстранить от власти бывшего премьер-министра Костаса Караманлиса. В правительстве не исключают, что пожары были вызваны поджогами — за день одновременно появилось 15 очагов возгорания.

Однако в Еврокомиссии отказались комментировать предположения о криминальных причинах крупных лесных пожаров.

"Я не могу спекулировать на эту тему. Как вы сами правильно сказали, это вопрос национальных властей. Пока слишком рано даже для них, я думаю, делать какие-либо выводы. Задача Еврокомиссии состоит в том, чтобы дать быстрый ответ на запрос о содействии, мы задействовали механизм помощи, у нас есть предложения от ряда стран", — заявил представитель пресс-службы ЕК.

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