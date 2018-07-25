Один твит Трампа обвалил рубль

Твиты Трампа не первый раз влияют на российскую валюту.

Заявление президента США Дональда Трампа о возможном вмешательстве России в грядущие промежуточные американские выборы обвалило рубль. После одного твита Трампа российская валюта подешевела по отношению к доллару практически на рубль.

К 19:50 по московскому времени за один доллар давали 63,5 рубля (346,5 тг), хотя еще в 19:10 он торговался в районе 62,6 рубля (341,54 тг), свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро за 40 минут вырос с 73,2 (399,37 тг) до 74,1 рубля (404,28 тг).

24 июля американский президент написал в Twitter, что очень обеспокоен тем, что «Россия предпримет все усилия, чтобы повлиять на предстоящие выборы» в США. «Основываясь на том факте, что ни один другой президент не был столь жесток по отношению к России, как я, они будут изо всех сил подталкивать демократов. Они определенно не хотят Трампа!» — добавил он.

Твиты Трампа не первый раз влияют на российскую валюту. В апреле на фоне его заявления о намерении атаковать Сирию с помощью американских ракет курс доллара превысил психологическую отметку в 65 рублей (354,63 тг), евро торговался в районе 80,5 рубля (439,20 тг).

Источник

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!