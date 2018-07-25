В Костанае на набережной избили женщину

К Айше и ее подругам подошли две девушки, обе якобы находились в состоянии алкогольного опьянения.

Избиение произошло 22 июля, примерно в 23.30 в Костанае, во время прогулки на Набережной 25-летия Независимости, передает Zakon.kz со ссылкой на kstnews.kz.

К Айше и ее подругам подошли две девушки, обе якобы находились в состоянии алкогольного опьянения. Они выразили недовольство выкриками в свой адрес со стороны Айши и ее подруг. Айша улыбнулась и ответила, что никаких выкриков не было. Об этом на своей странице в Instagram сообщила пострадавшая Айша Искакова.

«Тогда девушки начали выражаться нецензурной бранью и кричать на меня. Я поинтересовалась, почему они матерятся. Тогда одна из девушек отдала вещи своей подруге, схватила меня за руки, началась потасовка. Я защищалась, схватила девушку за волосы. После чего обе держали меня за волосы и пинали в живот. Моя подруга пыталась нас разнять», — вспоминает Искакова.

Потом девушки договорились прекратить драку. Вот только одна из противниц снова начала пинать Айшу в лицо и живот.

«Мне было ужасно больно, это животное раз 7 пнуло меня по лицу, било по животу. Я кричала о помощи, просила вызвать полицию. Там были люди, я пряталась за взрослыми мужчинами и умоляла о помощи. Но они отвечали, что нужно разбираться самим, так как им не нужны проблемы. Подруги вызвали полицию, которая ехала минут 15-20. И все это время меня били и пинали. Когда приехала полиция, девушки начали убегать, но их поймали. Они улыбнулись и сказали, что будут писать встречное заявление, так как я успела нанести им повреждения. Но ведь я оборонялась», — рассказывает пострадавшая.

Далее девушка позвонила родителям, которые и доставили Айшу в больницу.

«Сейчас у меня сотрясение мозга, многочисленные ушибы мягких тканей и ещё целый букет болезней, лежу в больнице. Я не могу нормально кушать, передвигаться, постоянно болит голова, распухло лицо. Почему я все это пишу? Я просто очень хочу добиться справедливости. Это не должно сойти им с рук, они должны получить по заслугам», — пишет девушка.

Что касается снятых кадров, то Айша утверждает, что не знала о съемке. Видео увидела в больнице. Говорит, что это лишь малая часть всего вечернего кошмара. Также Искакова знает, что дело передано в суд.

В видео присутствует ненормативная лексика

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