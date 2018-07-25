Экспертизы подтвердили версию о расстреле царской семьи и захоронении

Были впервые исследованы фрагменты ювелирных изделий, обнаруженных в 1998 году в районе Ганиной ямы.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о доказательствах, указывающих на подлинность останков семьи последнего русского императора Николая II, найденных под Екатеринбургом, передает РИА Новости.

Он рассказал, что уже проведен следственный эксперимент, в рамках которого следователи воспроизвели обстановку и иные обстоятельства расстрела царской семьи и лиц из окружения в помещении, имитирующем расстрельную комнату дома Ипатьевых.

"Результаты эксперимента полностью опровергают доводы некоторых исследователей о том, что в такой маленькой комнате не могли бы разместиться 11 жертв и участники расстрела", — сказал Бастрыкин в интервью газете "Известия".

Кроме того, были впервые исследованы фрагменты ювелирных изделий, обнаруженных в 1998 году в районе Ганиной ямы, где еще в 1918–1919 годах проводились работы по поиску останков царской семьи и доказательств ее гибели.

"Заключением физико-химической экспертизы установлено, что содержание золота во всех трех фрагментах не соответствует регламентированным в настоящее время пробам. Это говорит о том, что украшения были сделаны в Российской империи задолго до того, как была принята современная метрическая система проб", — отметил глава СК.

Кроме того, по его словам, в рамках этой же экспертизы исследованы девять бусин, обнаруженных вместе с фрагментами золотых изделий. Они совпадают по внешнему виду и размерам с бусинами на фотографиях из дела следователя Николая Соколова и бусиной, находящейся в храме памятнике Святого Иова Многострадального в Брюсселе. Эту бусину обнаружили в числе других в ходе поисковых работ в 1918–1919 годах, позднее ее передала в этот храм сестра Николая II Ксения Александровна.

"Таким образом, эти и другие данные опровергают иные версии, озвученные различными исследователями, и дополнительно подтверждают версию о расстреле царской семьи в доме Ипатьева и захоронении останков погибших под Екатеринбургом", — подытожил Бастрыкин.

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