Трамп предложил ЕС одновременно отказаться от пошлин

Ранее Трамп предлагал аналогичные шаги ЕС и странам G7.

Президент США Дональд Трамп предложил ЕС взаимный отказ от пошлин, чтобы обеспечить "честную торговлю", передает РИА Новости.

Трамп проведет в среду переговоры по торговле с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером. Ранее президент США распорядился ввести пошлины на сталь и алюминий из ЕС, Евросоюз объявил об ответных мерах.

"Европейский Союз приезжает завтра в Вашингтон, чтобы договориться о сделке по торговле. У меня есть для них идея. И США, и ЕС отказываются от всех пошлин, барьеров и субсидий! Это, наконец, можно будет назвать свободным рынком и честной торговлей! Надеюсь, что они это сделают. Мы готовы, а они — нет!" — написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп предлагал аналогичные шаги ЕС и странам G7. На данный момент идея об отмене всех пошлин и субсидий представляется нереалистичной, поскольку и США, и ЕС защищают с их помощью свои торговые интересы.

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