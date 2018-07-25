Полиция Алматы не допустит частного патрулирования

Ежедневно на охрану общественного порядка в городе заступают выше двух с половиной тысячи сотрудников полиции.

Департамент внутренних дел города Алматы официально заявляет о том, что информация о якобы гражданском патрулировании не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.

Ежедневно на охрану общественного порядка в городе заступают выше двух с половиной тысячи сотрудников полиции. Маршруты патрулирования экипажей ДПП максимально сосредоточены в местах массового пребывания граждан, парках, скверах, а также местах детского досуга. Кроме того, ежедневно к обеспечению правопорядка в городе привлекаются военнослужащие Национальной гвардии РК.

Следует отметить, что на сегодняшний день в городе Алматы функционируют 213 общественных формирований правоохранительной направленности, взаимодействие с которыми, как правило, осуществляется на основании регистрации в ОВД и по заранее утвержденному плану.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!