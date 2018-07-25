В США троих казахстанцев обвиняют в крупном мошенничестве

Еще их обвиняют в том, что они входили в состав ОПГ, которая выманивала у людей деньги за несуществующие автомашины.

Мошенническую преступную группировку, куда входили 25 человек, в том числе три гражданина Казахстана, раскрыли в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство юстиции США.

Согласно информации прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, в преступной группировке состояли семь граждан России, а также пять граждан Грузии, четверо граждан Азербайджана, трое — Казахстана, двое выходцев из Латвии, двое украинских граждан; также среди обвиняемых есть люди с гражданством США и Турции. Одиннадцать человек были задержаны по этому делу во вторник в Нью-Йорке, еще несколько — во Флориде и Мичигане, в розыске остаются восемь человек, в том числе шестеро россиян.

Им предъявлены обвинения в том, что они размещали фальшивые объявления о продаже автомобилей, после чего получали от жертв задаток и скрывались. С этой целью ими были открыты ряд подставных фирм. Ущерб потребителям составил около 4,5 миллиона долларов США.

Каждому из фигурантов дела вменяется сговор с целью мошенничества — это может грозить сроком до 30 лет тюрьмы — а также сговор с целью отмывания денег, за что каждый может быть осужден на 20 лет.

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