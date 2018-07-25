Школьник убил одноклассника и покончил с собой

Ученик частной школы был найден мёртвым всего через несколько часов после того, как стало известно о смерти мальчика, с которым он подрался.

Смертельную драку засняли камеры видеонаблюдения, которые были установлены в частной школе, передает life.ru.

В Индии школьник покончил с собой после того, как случайно убил одноклассника в драке за расчёску. Ученик частной школы был найден мёртвым всего через несколько часов после того, как стало известно о смерти мальчика, с которым он подрался, сообщает Mirror.

Кулачный бой начался во время перемены, когда дети стали спорить из-за расчёски. На кадрах с камер наблюдения видно, как более высокий ребёнок ударяет одноклассника спиной об парту, и тот уже не может встать. Другие школьники окружают пострадавшего и затем вытаскивают его на улицу. Мальчика тут же доставили в больницу, но врачи уже ничем не могли ему помочь.

Вскоре после этого второй школьник был объявлен поправшим без вести. Полиция считает, что ребёнок мучился от чувства вины за смерть друга. Однако родители опасаются, что это могла быть насильственная смерть как расплата за погибшего ребёнка. Сейчас тело ученика, который якобы покончил с собой, отправлено на экспертизу.

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