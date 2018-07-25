Мужчины или женщины. Кто тратит по кредитной карте больше?

Лидерами по использованию карт являются Алматы, Астана и Павлодар.

Согласно исследованию, Ranking.kz в 2017 году, в Казахстане наблюдается увеличение количества платежных карт в обращении на 23,6%, что в числовом эквиваленте составляет 19,4 млн. единиц и это число продолжает расти.

Наблюдая за тенденцией развития данного продукта, мы решили, на примере кредитной карты «ДОС» «Банка Хоум Кредит», узнать, как и на что казахстанцы используют свою кредитку.

- Какую роль в жизнях казахстанцев сейчас играет кредитная карта?

- Сейчас кредитные карты - верные и надежные финансовые помощники в кошельках казахстанцев. Помимо того, что карты позволяют клиентам всегда иметь доступ к заемным деньгам, так они еще и делают шопинг в разы удобнее. Держатели нашего «ДОС»-а, к слову, могут с легкостью переводить покупки в рассрочку и оплачивать задолженность равными платежами.

Наличие возможности использования карты в любом магазине мира, без ограничений и привязки к конкретным торговцам заметно стимулирует рост безналичных платежей. Количество безналичных платежей по нашей карте уже составляет более 40% (рост в 1,5 раза год к году), а за рубежом – 83%.

Для рационального использования кредитки и возможности всегда быть в курсе своих расходов, нашим клиентам доступен мобильный банкинг, позволяющий отслеживать дату и сумму платежей, видеть остаток средств, а также имеющуюся задолженность.

- Какие покупки чаще всего оплачивают казахстанцы кредитной картой?

- С момента выхода продукта на рынок, мы видим изменение в поведении потребителей – более чаще карта используется как платежный инструмент для оплаты товаров и услуг, даже при условии наличия возможности снимать наличные в любом банкомате мире. Помимо оплаты повседневных покупок (продукты питания, заправки, др.), наши клиенты все чаще начинают пользоваться кредитной картой «ДОС» для покупки в рассрочку в любом магазине, в т.ч. различного рода техники, к примеру — планшеты и телефоны, бытовую технику и аудио-видео оборудование.

В целом же, лидерами по использованию карт являются Алматы, Астана и Павлодар.

- Наверняка, большая часть покупок приходится на женщин?

- Мужчины и женщины практически одинаково любят выгодный и комфортный шопинг: 55% активных пользователей карты «ДОС» — это женщины и 45% — мужчины. Как видите, разница небольшая. Кредитные карты совершенно точно не попадают под гендерное деление, ведь они одинаково практичны для обоих полов, - отметили в пресс-службе «Банка Хоум Кредит».

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