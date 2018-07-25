Полицейские предупредили об уголовной ответственности за скупку краденого

За покупку ворованной вещи грозит наказание от крупного штрафа до ареста или исправительных работ.

Полицейские предупредили казахстанцев о том, что приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, влечет за собой уголовную ответственность, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

Как показывает практика, злоумышленники совершают кражи, прежде всего, с целью дальнейшей реализации краденого. И находятся граждане, которые его приобретают.

В этой связи полицейские напоминает гражданам об уголовной ответственности, которая предусмотрена статьей 196 УК РК «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».

Так, 22 июля в полицию обратился житель Астаны о том, что неизвестный похитил аккумулятор из его автомашины. Полицейским нарядом подозреваемый был задержан. Принятыми мерами, преступление раскрыто по «горячим следам». По факту кражи сейчас проводится досудебное расследование.

Кроме того, установлен и задержан скупщик краденного аккумулятора. Им оказался житель города, который приобрел аккумулятор для личного пользования по цене ниже рыночной. При этом он предполагал, что данный аккумулятор может быть ворованным.

В настоящее время по факту скупки краденого проводится расследование ст.196 УК РК. Данный гражданин остался без аккумулятора и денег.

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